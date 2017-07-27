27.07.2017 16:34:35

Gedikli'den Merkez Bankası faiz kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Merkez Bankası faiz kararına ilişkin, 'Türkiye yüzde 7 büyüyebilecek potansiyeli olan bir ülke, yapısal reformları tamamladığı takdirde yabancıların ilgisi ve yatırım iştahı artacak' dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Merkez Bankası faiz kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Öngördüğümüz gibi Merkez Bankası faizleri değiştirmedi ve sıkı para politikası vurgusu yaptı. Müteşebbislik ve tüketim iştahının birçok dünya ülkesinde olmadığı kadar yüksek olan ülkemizde üretim ve ihracat odaklı büyümeden sapmadan ev ödevlerimizi yapmalıyız. Vergi sistemi reformu, finans piyasalarının derinleştirilmesi ve alternatif araçlarla ülke pasifinin arttırılması daha da önem kazanacak. Türkiye yüzde 7 büyüyebilecek potansiyeli olan bir ülke, yapısal reformları tamamladığı takdirde yabancıların ilgisi ve yatırım iştahı artacak" ifadelerini kullandı.