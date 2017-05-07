08.05.2017 12:42:51

Gebzespor 62. yılını kutladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebzespor Kulübü'nün kuruluşunun 62. yılı onuruna düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine katıldı.

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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebzespor Kulübü'nün kuruluşunun 62. yılı onuruna düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine katıldı.Gebzespor Kulübü'nün kuruluşunun 62. yılı, düzenlenen gece ile kutlandı. Geceye Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, CHP İlçe Başkanı Recep Dursun, Gebzespor Kulüp Başkanı İlker Çakır, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Gecede konuşan Başkan Köşker "Gebze Belediyesi olarak Gebzespor'un yanındayız. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız ve Gebzespor hak ettiği yere gelecek. Gebze Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ben şahsım adına Gebzespor Başkanı İlker Çakır ve yönetimini çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Bu sene belki olmadı ama seneye ben inanıyorum ki Gebzespor bir üst lige çıkacak" dedi.