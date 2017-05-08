09.05.2017 09:45:32

Gebzeli Picasso'lar resim sergisini açtı

Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi'nin Eskihisar Osman Hamdi Bey Müzesi'nde düzenlediği resim sergisi renkli görüntülere sahne oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi'nin Eskihisar Osman Hamdi Bey Müzesi'nde düzenlediği resim sergisi renkli görüntülere sahne oldu.Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Ali Temizel'in desteğiyle, resim öğretmeni Hülya Akkoç'un öncülük ettiği resim sergisi Eskihisar Osman Hamdi Bey Müzesi'nde açıldı. Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Şube Müdürleri Mahmut Aşıkoğlu, Şenol Pekgöz, okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Resim öğretmeni Hülya Akkoç'un 15. resim sergisinin açılış kurdelesini kesen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi.Yaklaşık 100 öğrencinin yapmış olduğu 130 eser, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan sergide bazı eserler satışa sunulacak. Sergide en pahalı eser 1000 TL olarak belirlenirken, en ucuz eser ise 250 TL ile alıcısını bekleyecek.