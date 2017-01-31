31.01.2017 18:08:16

Gebze Ticaret Odası yılın ilk meclis toplantısını yaptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Ticaret Odası 2017 yılının ilk meclis toplantısını GTO Başkanı Nail Çiler'in katılımıyla gerçekleştirdi.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Ticaret Odası 2017 yılının ilk meclis toplantısını GTO Başkanı Nail Çiler'in katılımıyla gerçekleştirdi.Gebze Ticaret Odası 2017 yılının ilk meclis toplantısını Gebze Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ayın faaliyet raporlarının görüşülerek başlayan toplantıda konuşma yapan Gebze Ticaret Odası Başkanı yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi verirken, Gebze bölgesi ile ilgili müjdeleri de açıkladı.Gebze bölgesine uluslararası fuar alanı kurulması için çalışma yapıldığını söyleyen GTO Başkanı Nail Çiler, "Yüzde 51'lik yolu kat ettik. Yüzde 49'luk kısmı kaldı. Yerle ilgili araştırmalar var. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız büyük destek veriyor. Diğer siyasi partilerimiz destek veriyor. Bu bölgede potansiyel var. Kocaeli'nin nüfusu 1 milyon 833 bin oldu. 1 milyon 833 bin kişinin ödediği verdi 72 ilden daha fazla. Gebze'nin nüfusu 357 bin nüfusa oluştu. Resmi rakamlarda 718 bin bölge nüfusumuz var. Burada ikamet eden ama başka yerde ikametgahı olan çok fazla kişi var. Eğer mücadele edeceksek bu kişilerin ikametgahını buraya aldırmak için buraya aldırmamız lazım" dedi.Gebze'de üretim yapan firmaların vergilerinin de Gebze'ye ödemesi için çalışma yapacaklarını belirten Çiler, "Biz diyoruz ki üretim neredeyse vergiyi de oraya yatırsın. İki cümle bakanlar kurulu bir karar alsın. Eğer biz bunu yaparsak bu bölge uçar. Burada üretim yapan birçok şirketin merkezi İstanbul'da. Biz zengin kentin fakir bekçileriyiz. Eğer biz çocuklarımıza iyi bir miras bırakmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Biz ekonomik olarak Türkiye'ye bu kadar katkı sağlıyorsak, bu değeri katıyorsak, bu bölgenin de daha ileri de olması gerekir. Bölgemize bir eğitim araştırma hastanesi lazımdı. Biz geçmişte bunu konuşmuştuk. Bugün Farabi Hastanesi eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Bu ne demek biliyor musunuz, bir Tıp Fakültemiz oluyor. Doktorlarımız olacak. Şehrimiz sosyalleşiyor" şeklinde konuştu.