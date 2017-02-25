26.02.2017 12:35:49

Gebze'den Bosna'ya Türkçe derslik

Gebze Belediyesi'nin katkılarıyla Saraybosna'nın Kakanj bölgesine kazandırılan Türkçe dersliklerinin açılış törenine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'de katıldı.

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Gebze Belediyesi'nin katkılarıyla Saraybosna'nın Kakanj bölgesine kazandırılan Türkçe dersliklerinin açılış törenine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'de katıldı.Türk Dünyası Belediyeler Birliği öncülüğünde ve Gebze Belediyesi'nin katkılarıyla Kakanj şehrinde yapımı tamamlanan Türkçe sınıflarının ilki, düzenlenen törenle açıldı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un katılımıyla gerçekleştirilen Türkçe sınıfının kullanıma açılması töreninde ayrıca, hazırlanan protokol de imzalandı. TDBB işbirliğinde Saraybosna'da ilk etapta 17 farklı ilçede Türkçe sınıflarının oluşturulması çalışmaları kapsamında Gebze Belediyesi'nin öncülük ettiği Kakanj'daki Türkçe sınıfının açılışına katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i öğrenciler sevgi gösterisiyle karşıladı.Açılış törenin ardından konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Tarihi ve kültürel bağlarımızın bugün de canlı olarak yaşatıldığı Saraybosna'daki soydaşlarımızın, kardeşlerimizin Türkçe eğitimlerini modern ve yeterli donatıları barındıran dersliklerde yapabilmeleri için Gebze Belediyesi olarak katkı sunmaktan ötürü mutluyuz. Türkçe derslikler, Bosnalı genç kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.