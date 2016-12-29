29.12.2016 12:01:38

Gebze'de peyzaj çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına hız verdi.

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Gebze Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına hız verdi.Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstanbul caddesi üzerinde bulunan Sefa Tepesi yamacında üç boyutlu peyzaj düzenlemesi gerçekleştiriyor. Sefa tepesi yamacında bulunan 2 bin metrekare şevli alanın toprak dolgusu yapılarak tesviye edildi. Petek dolgulu, üç boyutlu, doldurulabilir hücrelerden oluşan kaplama malzemesi ile peyzaj düzenlemeleri devam ediyor. Yapılan çalışma neticesinde ana yol kenarında boş duran arazi modern kent kimliğine uygun hale getirilecek. Daha estetik ve güzel bir görüntü amaçlayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.