01.02.2017 19:47:09

Gebze'de iş adamı evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş adamı evinde ölü bulundu.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş adamı evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Gebze Mutlukent Mahallesi'nde bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, sitede bulunan apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine siteye gelen polis ekipleri eve girmek için çilingir çağırdı. Çilingirin gelmesi ile birlikte eve giren polis ekipleri, Osman Ölmez adlı iş adamının evin içerisinde hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine eve sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölmez'in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.