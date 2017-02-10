11.02.2017 01:27:57

Gebze'de Grup İmera izdihamı

Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Grup İmera, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde unutulmaz bir konser verdi. Konser için salonda izdiham oluşurken, salonda bulunanlar gruba horonlarla eşlik etti.

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Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Grup İmera, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde unutulmaz bir konser verdi. Konser için salonda izdiham oluşurken, salonda bulunanlar gruba horonlarla eşlik etti.Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Grup İmera, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grubu yaklaşık bin kişi dinlemeye geldi. Konser için salonu dolduran vatandaşlar koltuklarda yer kalmayınca merdivenlere hatta sahneye oturdu. Konserde sevilen şarkıları "Emri Olur", "İmera Fera", "Vazgeçtim" gibi şarkıları seslendiren gruba yüzlerce kişi eşlik etti. Tulum ve kemençenin sık sık çalındığı konserde salonu dolduranlar kimi zaman yerlerinde duramayarak horonlar ve halaylar çekerek kimi zamanda telefonlarının ışıkları ile güzel görüntüler oluşturdular.Konser sonrasında İmera grubu adına açıklamalarda bulunan solist Hüseyin Ulusan, "Çok güzel bir konseri geride bıraktık. İnşallah yakın bir zamanda tekrarını yapacağız. Çok güzel bir kitle vardı. Sağ olsunlar bizi çokta güzel ağırladılar. Keyifli eğlenceli bir konser oldu. Konsere gelemeyenlerden özür diliyoruz çünkü salon yetmedi. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yakın bir zamanda bir başka organizasyon daha yapacağız, gelemeyenlerde o zaman katılırlar" dedi.Sahneden alkışlar eşliğinde inen grup 25 Mart'ta Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de bir konser verecek.