29.12.2016 12:15:04

Gebze'de çocuklara masa tenisi eğitimi

Gebze Belediyesi ve Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün birlikte organize ettiği masa tenisi eğitimleri başladı.

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Gebze Belediyesi ve Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün birlikte organize ettiği masa tenisi eğitimleri başladı.Gebze Belediyesi miniklere spor alışkanlığını erken yaşta kazandırmak için yeni bir projeye daha imza atıyor. Gebze Belediyesi ve Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün birlikte organize ettiği masa tenisi eğitimleri başladı. Branşlarında uzman eğitmenlerin eğitim verdiği masa tenisi eğitimi kurslarına başvurular devam ediyor. 150 öğrencinin katılımıyla başlayan masa tenisi eğitimleri; Gebze Kapalı Spor Salonu ve Güzeller Mahallesi Gebze Belediyesi Dr. Sadık Ahmet Parkı eğitim salonunda devam ediyor. Kayıtların devam ettiği masa tenisi eğitimleri için Osman Yılmaz mahallesinde bulunan Güzel Gelecek Akademisi'nde kayıt alınıyor.