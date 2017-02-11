12.02.2017 10:39:17

Gebze-Darıca Metro projesi 2018 yılında başlayacak

Gebze-Darıca Metro Projesi ile ilgili yüklenici firma tarafından teknik sunum gerçekleştirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Gebze-Darıca Metro Projesi ile ilgili yüklenici firma tarafından teknik sunum gerçekleştirildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze-Darıca bölgesinde hayata geçirmeyi planladığı Metro Projesi çalışmaları yüklenici firma tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında ilgili firmanın Londra ofisinden gelen Tünel Uzmanı Michele Mangione tarafından Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Adnan Bilgiç, Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı teknik personelinin katıldığı bir sunum gerçekleştirildi.Toplantıda proje ve tünel tasarım gereklilikleri, tünel açma makineleri ve geleneksel kazı (NATM) tünel yapım yöntemleri içerikli genel bir sunum yapıldı. Gebze-Darıca Metro Hattı'nın tünel inşaatına yönelik proje aşamasında yapılması gereken planlamalar, inşaat öncesi yapılacak hazırlıklar ve inşaatta karşılaşabilecek sorunlar ve çözüm önerilerini görüşüldü.Darıca'nın sahilinden başlayıp Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar uzanan, yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyondan oluşacak Gebze-Darıca Metro Hattı'nın ön projeleri tamamlanma aşamasına geldi. Projenin yapıma yönelik uygulamaya esas kesin projelerinin 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.Hattın daha önce fizibilite çalışmaları tamamlanarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü(AYGM) tarafından onaylandı. Gebze ve Darıca kent merkezlerine, hastanelere, kamu kurumlarına, eğitim kurumlarına, OSB'lere, denizyolu ulaşımı ve Marmaray hattına entegre olacak şekilde istasyonları planlanan Gebze-Darıca Metro Hattı'nın inşaat aşamasının 2018 yılında başlaması hedefleniyor.