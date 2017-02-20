20.02.2017 20:04:20

Gebze Belediye Başkanı Köşker'den Silvan'a ziyaret

Kocaeli'nin Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan'a gelerek ilçeye kazandırılacak olan projeler hakkında Kaymakam Adem Çelik ile istişarelerde bulundu.

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Kocaeli'nin Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan'a gelerek ilçeye kazandırılacak olan projeler hakkında Kaymakam Adem Çelik ile istişarelerde bulundu.İçişleri Bakanlığı tarafından Silvan'da belediyecilik çalışmaları alanında tecrübe paylaşımı için görevlendirilen Kocaeli'nin Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, FETÖ, KCK/PKK soruşturmaları kapsamında Silvan Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik'i makamında ziyaret ederek, ilçeye kazandırılacak projeler hakkında istişarelerde bulundu. Ziyarette Gebze Belediyesi, Silvan Belediyesi, TOKİ işbirliği ile Silvan Kent Park Projesi, Yenişehir Mahallesi Basketbol Sahası Kent Park Projesi ve Bahçelievler Mahallesi Spor Sahası Kent Park Projesi'nin Silvan'a kazandırılması için Silvan Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Çelik ile Gebze Belediye Başkanı Köşker arasında protokol imzalandı. Projelendirme çizim çalışmaları Gebze Belediyesi tarafından yapılan ve ihale aşamasına gelinen projelerden Silvan Kent Park Projesi'nde 9 bin 987 metrekare yeşil alan, 2 bin 636 metrekare yürüyüş yolu, 636 metrekare kauçuk zemin, tribün alanı ve kafeterya, basketbol sahası, futbol sahası yer alacak. Yenişehir Mahallesi Basketbol Sahası Kent Park Projesi'nde bin 318 metrekare yeşil alan, basketbol sahası, Bahçelievler Mahallesi Spor Sahası ve Kent Park Projesi'nde ise 2 bin 353 metrekare yeşil alan, bin 75 metrekare yürüyüş yolu, 338 metrekare kauçuk zemin, soyunma odaları, tribün, kafe, spor sahaları, voleybol sahası, futbol sahası yapılacak.