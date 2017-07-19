19.07.2017 15:55:38

'Gazze, yavaşça batan bir gemi gibi'

Gazze'de her geçen gün büyüyen insani krize dikkat çeken Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Gazze Müdürü Guislain Defurne, yaptığı açıklamada Gazze'deki insani durumun gittikçe kötüleştiğini, özellikle elektrik krizinin tüm alanlarda hayatı olumsuz etkilediğini belirtti. Defurne Gazze için 'Gazze, yavaşça batan bir gemi gibi' ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma bölgedeki insani krizin şiddetini hafifletmek ve halkın temel ihtiyaçlarını gidermek için destek olmaları çağrısında bulunan Defurne, "İş işten geçmeden önce çalışmalıyız." dedi.

"İNSANLARIN HAYATA DAİR ÜMİTLERİNİ KORUMASI ZORLAŞIYOR"

ICRC Gazze Müdürü, sıkıntıların önümüzdeki aylarda daha da artacağı öngörüsünde bulunurken, "Siyasi çözüm ihtimalinin yokluğu nedeniyle insanların hayata dair ümitlerini koruması zorlaşıyor. Gazze'de herhangi bir anne ya da baba, ailesinin geçiminin daha öncekinden çok daha zor olduğunu biliyor." diye konuştu.

Gazze'de işsizliğin arttığını, içme sularının kirlendiğini, sağlık hizmetinin olmadığını aktaran Defurne, şöyle devam etti:

"Üzücü olan şey, duruma etki edecek tüm kesimlerin, içinde bulunulan bu duruma alışmış olması. Bölgeye ürün giriş-çıkışındaki kısıtlamalara devam edilmesinin, insan hayatına uzun vadeli büyük etkileri olacak. İsrail ve Mısır'la sınır kapılarındaki hareket kısıtlamaları, sivilleri doğrudan etkiliyor. Hastalar için ise bazen vahim sonuçlar doğuruyor. Tüm bu kısıtlamalar, ekonomik kalkınma imkanlarını yok ediyor.

Savaşta zarar gören altyapı ve bozulan ekonomi insanlar üzerinde kötü etkiler bırakıyor. İşsizlik ve fakirlik oranı yüksek. Yaşam kalitesi burada en alt seviyelerde."

"BURAYI UNUTMAYIN VE BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİN"

Sıkıntıların aşılması için siyasi çözüme ulaşılması gerektiğini dile getiren Defurne, "Filistin yönetimi, Hamas, İsrail, duruma etki edebilecek herkes, sivillere yardım etmek için elinden geleni yapmalı. Özellikle elektrik krizi konusuna çözüm bulunması için siyasi atışmaları bir kenara bırakmalılar." ifadelerini kullandı.

"Hızla Gazze'nin unutulan bir trajediye dönüşmesine doğru ilerliyoruz." uyarısında bulunan Kızılhaç yetkilisi, "Bu nedenle buradaki siviller ve insani yardım kuruluşları adına tüm dünyadaki ilgili kurumlara sesleniyoruz: Burayı unutmayın ve bir an önce harekete geçin." çağrısıyla sözlerini tamamladı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

Filistin yönetiminin yüksek vergi uygulaması nedeniyle Gazze'ye akaryakıt sevkiyatı kesilmiş, bu nedenle bölgedeki tek elektrik santralinde üretim nisan ayında durmuştu.

Filistin yönetimi geçen ay da İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen ödenekte yüzde 30 kesintiye gitmiş, bunun üzerine İsrail hükümeti Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı almıştı.

İsrail'in elektrik arzını aşamalı olarak 32 megavat düşürmesinin ardından bölgeye günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.

İşsizlik ve fakirliğin hızla arttığı bölgede sağlıktan çöp arıtma tesislerine kadar birçok kamu hizmeti sağlanamıyor.