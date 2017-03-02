02.03.2017 16:45:33

Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket atıldığı iddiası

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov:'Tüm sorumlu tarafları, tansiyonu yükseltecek ve Filistinliler ile İsraillilerin hayatını tehlikeye atacak olaylardan uzak durmaları konusunda son derece sağduyuyla davranmaya davet ediyorum'

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, İsrail yönetimi ve Hamas'a bölgede tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket atıldığı iddialarına işaret ederek, "Tüm sorumlu tarafları, tansiyonu yükseltecek ve Filistinliler ile İsraillilerin hayatını tehlikeye atacak olaylardan uzak durmaları konusunda son derece sağduyuyla davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Barış sürecine engel olacak provokasyonlar konusunda uyarıda bulunan Mladenov, şunları kaydetti:

"Gazze'den dün İsrail'e fırlatılan roket olayını kınıyorum. Bu, bölgede yaklaşık 4 ay devam eden sükunetin ardından son 30 günde yaşanan üçüncü olay oldu. Bu tür provokasyonlar, yalnızca barışı baltalıyor."

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, iki gün önce Gazze Şeridi'ni ziyaret ederek, Filistinli yetkililerle bir araya gelmişti.

İsrail devlet radyosu, dün Gazze'den İsrail'in güneyine bir roket fırlatıldığını öne sürmüş ve Mladenov'un İsrail ile Hamas arasındaki çabaları dolayısıyla karşılık verilmediğini duyurmuştu.