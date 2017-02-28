28.02.2017 23:15:37

Gazze katliamıyla ilgili Netanyahu’ya suçlama

İsrail Devlet Denetleme Müfettişi Joseph Shapira, İsrail’in 2014’te Gazze’ye düzenlediği ve 2 bin 158 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 binden fazla kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, “İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve İsrail Ordusu İstihbarat Birimi AMAN'ın Hamas ile ilgili topladığı verilerde büyük farklılıklar var. Bu durum, Gazze saldırısı (İsrail açısından) başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Netanyahu'nun, Hamas'ın Gazze'de kazdığı tünellere ilişkin istihbarat raporlarını, Özel İsrail Bakanlar Konseyinden gizlediğinin öne sürüldüğü raporda, “Siyasi, askeri ve istihbarat birimleri bu tünellerin büyük tehdit teşkil ettiğini biliyordu. Ancak alınan önlemler bunun için yeterli değildi.” ifadelerine yer verildi.

Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Moşe Yalon'un Gazze'deki tünellerle ilgili zaruri bilgileri Özel İsrail Bakanlar Konseyi ile paylaşmamakla suçlandığı raporda, "tünellerin yarısının, İsrail güvenlik duvarını aşarak Gazze sınırına yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim birimlerine kadar ulaştığına" dikkat çekildi.

İsrail Parlamentosundaki (Knesset) Devlet Denetleme Kurulu, yayımlanan raporla ilgili Netanyahu'dan açıklama yapması talebinde bulundu.

Netanyahu'dan cevap

Raporun yayınlanmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Netanyahu ise söz konusu suçlamaları reddederek, İsrail'in 2014'te Gazze'ye başlattığı saldırıyı “büyük bir başarı” olarak niteledi.

Hamas'a ağır bir darbe vurduklarını öne süren Netanyahu, “İsrail yaklaşık bin teröristi öldürdü ve binlerce roketi de imha etti. Ayrıca daha önce paylaştığımız bilgiler doğrultusunda Demir Kubbe (hava savunma sistemi) güçlendirilerek Hamas'ın İsrail kentlerine attığı füzeler engellendi.” dedi.

Hamas'ın tüneller aracılığıyla İsrail vatandaşlarını kaçırma planlarının önlendiğini de savunan Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada da Hamas'ın 2014'teki Gazze saldırısında daha önce hiç almadığı "ağır darbeler" aldığını öne sürmüştü.

İsrail ordusu iddiaları reddetti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da söz konusu iddialar reddedilerek, Hamas'ın tünellerine ilişkin her türlü teknolojik çözümün incelendiği ve sunulan raporların ivedilikle ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail sınırlarının şu anda 1967'den beri hiç olmadığı kadar güvenli olduğu iddia edildi.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 2014 Gazze saldırısına ilişkin yayımlanan raporla ilgili polemiklerden uzak durulması, anlaşmazlıkların bitirilmesi ve yaşananlardan ders alınması çağrısında bulundu.

İsrail medyasında dün yayınlanan haberlerde de 2014 Gazze saldırısının ardından Hamas'ın İsrail sınırına 15 yeni tünel inşa ettiğine dair bilgilere yer verilmişti.