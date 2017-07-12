12.07.2017 16:18:12

Gazze karanlığa gömüldü

Gazze'de sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bazı bölgelerde iletişimin kesildiği bildirildi.

Batı Şeria ve Gazze'de hizmet veren Filistin Telekomünikasyon Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle şirketin çalışma sahasındaki jeneratörlerde teknik arıza meydana geldiği, bu durum nedeniyle bazı bölgelerde iletişimin tamamen koptuğu belirtildi.

İSRAİL GEREKLİ MALZEMELERİN GAZZE'YE GİRMESİNE İZİN VERMİYOR

İsrail'in arızayı giderebilmek için gerekli malzemenin Gazze'ye girişine izin vermemesi ve Gazze'de tamir edilmesi için yeterli imkanın bulunmaması nedeniyle sorunun çözülemediği ifade edilen açıklamada, iletişim sorununun devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca elektrik krizinin diğer başka bölgelerde de iletişimin kopmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

YILARDIR İSRAİL'İN ABLUKASI ALTINDA

Yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

Filistin yönetimi, İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30'luk kesintiye gitmiş, bunun üzerine İsrail hükümeti Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı almıştı.

GÜNDE SADECE 4 SAAT ELEKTRİK VERİLİYOR

İsrail, haziran ayı içinde Gazze Şeridi'ne sağladığı elektrik arzını aşamalı olarak 32 megavat düşürmüş, İsrail ve Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaşanan elektrik krizi nedeniyle kente günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.