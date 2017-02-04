04.02.2017 18:55:18

Gazze'de İsrail'deki Araplara destek gösterisi

Filistinli Güçler ve Gruplar Komitesi, İsrail'deki Araplarla dayanışma günü dolayısıyla Gazze Şeridi'nde gösteri düzenledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Gazze'deki karargahı önünde düzenlenen gösteriye katılanlar, "Sürgün'e hayır", "Başka ülkeye yerleştirilmeye hayır" ve "Yahudi devletine hayır" şeklinde sloganlar attı.

Filistin Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Bessam Derviş, gösteride komite adına yaptığı konuşmada, "Uluslararası 1948 Topraklarındaki Filistinlilerin Haklarını Destekleme Günü'nü anmak üzere burada toplandık" dedi.

İsrail'i, Filistin davasını ortadan kaldırmak için Filistinlilerin arazilerini ellerinden almak ve daha fazla saldırmaktan başka bir şeyin ilgilendirmediğini dile getiren Derviş, dünyadaki tüm sosyal ve siyasi güçlere Filistinlileri destekleme, İsrail karşısında kararlılıkla durma ve uluslararası boykot uygulayarak İsrail'i yalnız bırakma çağrısında bulundu.

Derviş, Gazze'deki Filistinlilerin, İsrail'in son zamanlarda bazı ev ve binalarını yıktığı Ummul Hayran halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

İsrail askerlerinin, 18 Ocak'ta Necef Çölü'nde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail vatandaşı bir Arap ve bir İsrail polisi ölmüştü. İsrail güçleri, köydeki ev ve barakaları yıkmıştı.



"İSRAİLLİ ARAPLAR"

İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2 milyonu, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. Tel Aviv yönetimi, söz konusu Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlıyor.

Filistinli ve İsrailli uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre de İsrail hükümetleri, ülkede yaşayan Arap azınlığa karşı ayrımcı politikalar izliyor.

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