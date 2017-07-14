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Gaziler o tişörte sessiz kalmadı: Bunu giy!
14.07.2017 14:32:30

Gaziler o tişörte sessiz kalmadı: Bunu giy!

Muğla'da FETÖ'nün suikast timinde yer alan bir darbecinin Hero (Kahraman) yazılı tişörtle duruşmaya katılmasına tepki gösteren 15 Temmuz Gazileri Platformu, tişörtlerin üzerine 'Hain' yazarak, cezaevleri müdürlüğüne gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sırasında dünkü duruşmaya Sanık askerlerden Astsubay Gökhan Güçlü 'Hero' (Kahraman) yazılı tişörtle katılmıştı. 15 Temmuz Gazileri Platformu da yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla üzerinde 'HAİN' yazan tişörtler bastırdı. Platform Başkanı Erol Bulut ve gaziler bastırdıkları tişörtleri Sefaköy PTT Şubesinden Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi yönetimine, darbeci hainlerin duruşmaya giderken giymeleri için gönderdi. Cezaevi yönetimlerine seslenen Başkan Erol Bulut, "Darbecileri karşımıza kahraman olarak değil, hain olarak çıkartın" diye uyarılarda bulundu.

"BU ÜLKENİN KAHRAMANLARI BU MİLLETTİR, GAZİLERDİR, ŞEHİTLERİMİZDİR"

Sefaköy PTT önünde açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanına haince saldırıda bulunan hain teröristlere vatan hainlere bu tişörtler yakışır. Bunlar haindir kesinlikle onlar kahraman falan değildir. Bu ülkenin kahramanları bu millettir, gazilerimizdir ve şehitlerimizdir. Biz bunları ancak hain olarak görüyoruz ve öyle tanımlıyoruz. Bunlara o tişörtü giydiren cezaevi yöneticilerinden şunu istiyoruz. Bu son uyarımızdır bir daha dikkatli olun, herkes görevini doğru yapsın. Buradan çıkarken bu haini ön tarafa alan kimdi, içinde hangi hainler varsa onların da ayıklanmasını istiyoruz" dedi.

"Hainlere bizim gönderdiğimiz tişörtleri giydirsinler"

Cezaevi yönetimine daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Erol Bulut, "Buradan cezaevi yönetimlerine bu tişörtleri gönderiyoruz. Bundan sonra her yerde bu hainlere bu tişörtler giydirilsin istiyoruz. Bu koliyi diğer cezaevlerine de göndereceğiz. Bundan sonra Cezaevi yöneticilerinden talep ediyoruz. Bu millete can veren, kan veren şehitlerin temsilcileriyiz. Dolayısıyla bu hainlere dikkat edin diyoruz. Bundan sonra giydiklerine, yediklerine, içtiklerine dikkat edin diyoruz. Bizim karşımıza bunları kravatlı bir şekilde çıkartmayın. Hain olarak çıkartın" diye konuştu.

"HAİNLERE TULUM GİYDİRİN, GİYDİREMİYORSANIZ PALYAÇO KIYAFETİ GİYDİRİN"

"Cumhurbaşkanımıza suikast yapmak isteyen vatan hainlerine hain olduklarını tescil eden tişörtlerini gönderdik. Buradan bir kez daha cezaevi yönetimlerini uyarıyorum. Bu vatan sahipsiz değil, herkes safını sağlam tutsun. Müslüman basiretli olur aklınızı kullanın. Hadi diyelim ki orada ki memurlar anlamıyor, orada ki kolluk kuvvetleri falan da mı anlamıyor. Lütfen herkes dikkat etsin, bunlar hata olabilir ama gözden kaçmasın. Bir daha karşımıza çıkmasın, bunlara giydirecekseniz tulum giydirin, giydiremiyorsanız palyaço kıyafeti giydirin" şeklinde konuştu.

Daha sonra 15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri Hain yazılı tişörtleri Muğla'daki cezaevi yönetimine gönderdi.


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Gaziler o tişörte sessiz kalmadı: Bunu giy!
Muğla'da FETÖ'nün suikast timinde yer alan bir darbecinin Hero (Kahraman) yazılı tişörtle duruşmaya katılmasına tepki gösteren 15 Temmuz Gazileri Platformu, tişörtlerin üzerine 'Hain' yazarak, cezaevleri müdürlüğüne gönderdi.
14.07.2017 14:32:30
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