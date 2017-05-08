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Gaziantepspor'un umudu azalıyor
08.05.2017 23:13:18

Gaziantepspor'un umudu azalıyor

Süper Lig'de deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 6-0 mağlup olan Gaziantep temsilcisi, son 4 haftaya düşme hattının hemen üzerindeki Kayserispor'un 7 puan gerisinde girdi- Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alan Akhisar Belediyespor, son 3 haftada 13 gole imza attı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 6-0 mağlup olan Gaziantepspor, son 4 haftaya düşme hattının hemen üzerindeki Kayserispor'un 7 puan gerisinde girdi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde attığı golle 1-0 üstünlük kuran Akhisar Belediyespor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti.

İki hafta önce düşme hattının hemen üzerinde yer alan Kayserispor'la puan farkı 2 olan Gaziantepspor, Kayserispor'un üst üste 2 galibiyet aldığı 2 haftada kazanamadı. Gaziantep temsilcisi, söz konusu haftalarda Kardemir Karabükspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra Akhisar Belediyespor'a 6-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla 17. sıraya gerileyen Gaziantepspor, düşme hattının hemen üzerindeki 33 puanlı Kayserispor'un 7 puan gerisinde kaldı.

Dış sahada Akhisar Belediyespor maçından önceki 3 maçını kayıpsız geçen Gaziantepspor, Akhisar Belediyespor karşısında bu serisini sürdüremedi.

Kalan 4 haftada önce Galatasaray'ı konuk edecek Gaziantepspor, daha sonra Çaykur Rizespor (D), Beşiktaş ve Antalyaspor'la (D) karşılaşacak.


- Akhisar Belediyespor'da işler yolunda


Ligde teknik direktör Okan Buruk'un göreve gelmesiyle başarılı sonuçlara imza atan Akhisar Belediyespor, Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Gaziantepspor engelini de kayıpsız geçti.

Bu sezon ilk kez üst üste 3 maçını kayıpsız geçen Ege temsilcisi, ligde geçen sezon iki kez üçer müsabakalık galibiyet serileri yakalamıştı. Puanını 39'a çıkaran Ege temsilcisi, 10. sıraya yükseldi.

Uzun süre ligde en az gol atan ekip konumunda bulunan Akhisar Belediyespor, son 3 haftada fileleri 13 kez havalandırdı. İç sahada Bursaspor'u 5-1, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor'u da 6-0 yendi. Toplam gol sayısını 34'e çıkaran Ege temsilcisi, en az gol atan takım unvanını da yirmi sekizer golü bulunan Gaziantepspor ve Gençlerbirliği'ne bıraktı.

Son iki haftada kalesini gole kapatan Akhisar Belediyespor, Süper Lig'deki 5. sezonunda ilk kez 6 gollü bir galibiyete imza attı.

Ligde gelecek hafta deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak yeşil-siyahlı takım, daha sonra Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor (D) ve Kardemir Karabükspor'la mücadele edecek.


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