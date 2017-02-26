26.02.2017 19:39:22

Gaziantepspor-Fenerbahçe maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile oynanan maçta UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar müsabakasına göre kadroda 5 değişiklik yaptı- Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu De Souza, ligde bu sezon ilk kez yedek kaldı- Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Fabiano, bu sezon ligde ilk defa forma şansı buldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile oynanan maçta kadroda 5 değişiklik yaptı.

Gaziantep Arena'da oynanan karşılaşmada Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımıyla 1-1 berabere kalarak elendikleri maça göre 5 oyuncusunu değiştirdi.

Sakatlığı nedeniyle Volkan Demirel ve Simon Kjaer'i kullanamayan Advocaat, Şener Özbayraklı ile Josef de Souza'yı kulübede oturttu. Hollandalı teknik adam, Robin van Persie'yi ise İstanbul'da bıraktı.

Fenerbahçe'de bu isimlerin yerine Fabiano Ribeiro, Gregory van der Wiel, Roman Neustaedter, Ozan Tufan ve Volkan Şen oynadı.





- De Souza ilk kez yedek





Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu De Souza, Süper Lig'de bu sezon ilk kez yedek kaldı.

Ligin ilk 2 haftasında sakatlığı nedeniyle oynayamayan De Souza, son 19 haftanın hepsinde ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu 19 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kalan De Souza, formayı Ozan Tufan'a kaptırdı ve yedek kulübesinde şans bekledi.





- Fabiano bu sezon ilk defa





Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Fabiano, bu sezon ligde ilk defa forma şansı buldu.

Takımın birinci kalecisi Volkan Demirel'in Krasnodar maçında sakatlanması ve sahalardan 1,5 ay uzak kalacağının açıklanmasından sonra Advocaat, kaleyi Brezilyalı oyuncuya teslim etti.

Fabiano, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 maçta oynamıştı.





- Volkan Demirel ve Kjaer sakat





Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan kaleci Volkan Demirel ile stoper Kjaer, Gaziantepspor deplasmanında forma giyemedi.

Krasnodar maçında sakatlanan bu iki ismin yerine kalede Fabiano, stoperde ise Neustaedter oynadı. Bu isimlerin yanı sıra Advocaat, Süper Lig'deki 2 maçlık cezası sona ermesine rağmen Van Persie'yi de Gaziantep'e getirmedi.

Gözündeki rahatsızlık nedeniyle son iki resmi maçta kadroda olmayan Aatıf Chahechouhe ise 18 kişilik kadroda kendine yer buldu.





- Tribünlerin büyük bölümü doldu





Karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da ilgi gösterdi.

İki takım taraftarları da kendileri için ayrılan yerlerin büyük bir bölümünü doldurdu.