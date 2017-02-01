01.02.2017 18:30:41

Gaziantepspor'da yeni transferin lisansı çıktı

Gaziantepspor transferin son gününde kadrosuna kattığı Anis Ben Hatıra'nın lisansını çıkardı

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Gaziantepspor transferin son gününde kadrosuna kattığı Anis Ben Hatıra'nın lisansını çıkardı.Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantepspor ara transfer döneminin son gününde Almanya Bundesliga ekiplerinde Darmstadt 98 ile yollarını ayıran Anis Ben Hatıra'nın lisansını çıkardı.Tecrübeli orta saha oyuncusunun ligin 20. haftasında oynanacak olan Adanaspor maçında Teknik Direktör Bülent Uygun'un forma vermesi halinde ilk kez kırmızı-siyahlı formayla Gaziantep Arena'da oynama fırsatına sahip olacak.Öte yandan kırmızı-siyahlı ekip Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen 2 haftalık arada çalışmalarını 6 Şubat'a kadar Antalya'da sürdüreceği öğrenildi.(Kazım Uzunöz /İHA)