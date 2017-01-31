Gaziantepspor'da izin bitiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle verilen 2 günlük izin yarın bitiyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle verilen 2 günlük izin yarın bitiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 4-0 yenilerek mağlubiyet sersine son veremeyen Gaziantepspor'da Ziraat Türkiye Kupas'ında hafta sonu oynanacak son 16 turu maçları nedeniyle teknik ekip tarafından futbolculara verilen 2 günlük izin yarın bitiyor. Kırmızı-siyahlı ekip yarın Celal Doğan Tesisleri'nde bir araya gelerek ligin 20. haftasındaki sahasında oynanacağı kritik Adanaspor maçının hazırlıklarına start verecek.