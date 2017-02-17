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Gaziantepspor, Başakşehirspor maçı hazırlarını tamamladı
17.02.2017 17:42:18

Gaziantepspor, Başakşehirspor maçı hazırlarını tamamladı

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantepspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 18 Şubat Cumartesi günü saat 1600'de oynanacak olan Spor Toto Süper Ligi 21. hafta müsabakası hazırlıklarını tamamladı. Takım, bugün saat 14.00'de Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde ısınma koşusu ve açma-germe egzersizlerinin ardından teknik ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Gaziantepspor kafilesinin antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.
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