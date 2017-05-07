08.05.2017 14:17:10

Gaziantepli yazarlar ve şairler okurlarıyla buluşuyor

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsasının destekleri ile hazırlanan 'Gaziantep 2. Kitap Fuarı' yarın kapılarını açıyor.

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TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsasının destekleri ile hazırlanan "Gaziantep 2. Kitap Fuarı" yarın kapılarını açıyor.Gaziantep Kitap Fuarı'nda Gaziantepli yazar ve şairler söyleşi ve imza etkinlikleri ile okurlarıyla bir araya gelecek. Fuar süresince Doç.Dr. Behiye Köksel, Gonca Tokuz, Mehmet Sabri Genç ve Mehmet Kara söyleşilere fuarda yer alacaklar.Bu sene 2'incisi düzenlenen kitap fuarı, 09-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşiyor.85 yayınevinin katılımıyla düzenlenecek fuarda 6 gün süresince 40 kültür etkinliği ve onlarca imza düzenlenecek. Fuarda; Ayşe Kulin, Kahraman Tazeoğlu, Canan Tan, Hüsnü Arkan, Nejla Arslankurt, Ahmet Şimşirgil, Ataol Behramoğlu, Ferda İzbudak Akıncı, Sibel Eraslan, Tarık Tufan, Alya Öztanyel, Tahir Tekin Öztan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Uğur Koşar, Şeyma Demir, Işık Öğütçü, Ahmet Turgut ve Şeyhmus Diken gibi pek çok yazar ve şair bulunuyor.Gurme kent Gaziantep'te "yemek kültürü" söyleşileriYakın zaman önce UNESCO farkındalık sahibi Şehirler Ağı'na gastronomi alanında giren Gaziantep ve yemek kültürü üzerine kitap fuarında da etkinlikler düzenlenecek. Tahir Tekin Öztan, Faruk Şüyün, Ayfer Yavi ve Raife Polat yemek kültürü üzerine söyleşilerde bulunacak.Girişin ücretsiz olduğu fuar, her gün 10.00-20.00 ve son gün ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.Saat 10.00'da okuyucularına kapılarını açacak olan fuarın resmi açılışı ise saat 12.00'da yapılacak.