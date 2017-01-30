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Gaziantepli kadınlardan birbirinden şık ve güzel lavanta keseleri
30.01.2017 13:17:27

Gaziantepli kadınlardan birbirinden şık ve güzel lavanta keseleri

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, hafta sonu düzenlenen Lavanta Kesesi Yapım Atölyesi sayesinde kadınlar, evlerini lavanta kokularıyla güzelleştirecek birbirinden güzel keseler tasarladı.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, hafta sonu düzenlenen Lavanta Kesesi Yapım Atölyesi sayesinde kadınlar, evlerini lavanta kokularıyla güzelleştirecek birbirinden güzel keseler tasarladı.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü'nün ilgiyle takip edilen etkinliklerinde bu hafta Lavanta Kesesi Yapım Atölyesi vardı. Hafta sonu düzenlenen etkinlik sayesinde kadınlar hem yeteneklerini konuşturdu hem de keyifli vakit geçirdi. Lavanta bitkisi, orijinal tüller, kurdele ve farklı süsleme malzemeleri kullanılarak yapılan lavanta keseleri, katılımcıların da büyük beğenisini topladı. Yoğun ilgi gören etkinlik sonunda kadınlar, yaptıkları keseleri evlerine götürme fırsatı da buldu.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, her cumartesi kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.

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