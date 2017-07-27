27.07.2017 15:30:21

Gaziantep ve Hatay'da 5 canlı bomba yakalandı

Gaziantep ve Hatay'da 5 canlı bomba ve bu intihar eylemcilerini yönlendiren 1 kişi yakalandı



Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminin engellenmesinin yıldönümünde, ülkemiz genelinde düzenlenecek Milli Birlik ve Demokrasi günü etkinliklerinde DEAŞ terör örgütü tarafından silahlı ve canlı bomba/intihar eylemi gerçekleştirileceği şeklinde elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında, 23.06.2017 tarihinde Suriye'den illegal yollardan ülkemize geçerken Hatay ilinde üzerinde canlı bomba yelekleri mevcut halde yakalanan DEAŞ terör örgütü mensubu 5 intihar eylemcisi ile birlikte hareket eden ve yakalanması mümkün olmayan 1 sahte kimlikli örgüt mensubu 13.07.2017 günü İlimizde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.



Sorgularının ardından zanlıların çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.