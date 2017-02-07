07.02.2017 10:48:43

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'den mevkidaşı Karacoşkun'a ziyaret

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, mevkidaşı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, mevkidaşı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, rektör yardımcıları ve danışmanları ile birlikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti. Yeni görevinde başarılar dileyen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür, Karacoşkun'a 'Osmanlı'nın İzinde' isimli bir kitap ile kutnu kumaşından yapılmış bir kravat hediye etti.