16.02.2017 19:00:40

Gaziantep'ten Batman'a proje desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Batman'a proje desteği vereceklerini duyurdu.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Batman'a proje desteği vereceklerini duyurdu.Güneydoğu Anadolu bölgesindeki en önemli kentler arasında olan Gaziantep'in Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, Batman Belediye Başkan Vekili E. Şevket Aksoy ve ekibini ağırladı.Batman'a proje desteği verileceğini söyleyen Şahin, Aksoy ve ekibi ile yapılabilecek ve destekleyebilecekleri projeler hakkında görüşme yaptı.Fatma Şahin, kendi sosyal medya hesabından da duyurduğu görüşmeyle ilgili "Batman Bld. Bşk. Vekili E.Şevket Aksoy bey ve ekibini ağırladık. Batman'a proje desteği konusunda istişarede bulunduk" paylaşımı yaptı.Fatma Şahin, özellikle Suriyeli çocukların savaş travmasını üzerinden atması için psikolojik iyileştirme çalışmaları ile gündeme gelen Maya Vakfı yöneticilerini de makamında ağırladı.Şahin ve dernek yöneticileri, travmalı Suriyeli ve Türk çocukların, görsel sanat, müzik, dans ve hareket gibi terapilerle, psikolojik destek ve rehabilite gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.