29.01.2017 14:03:32

Gaziantep'ten 4 şirket Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Güneydoğu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci, Gaziantep'ten 4 şirketin Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldığını bildirdi. Sayının arttırılması gerektiğini vurgulayan Yetkinşekerci, 'İlk 100'e daha fazla şirketimiz girebilir. Bu potansiyele sahibiz' dedi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Güneydoğu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci, Gaziantep'ten 4 şirketin Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldığını bildirdi. Sayının arttırılması gerektiğini vurgulayan Yetkinşekerci, "İlk 100'e daha fazla şirketimiz girebilir. Bu potansiyele sahibiz" dedi.TOBB öncülüğünde TEPAV işbirliği ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi. Başarılı şirketlere ödülleri Ankara'da düzenlenen törenle verildi. Ödül töreni, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin de katılımıyla gerçekleştirildi. Gaziantep'ten Güneydoğu Cam, Oba Makarna, Öğüt Gıda ve Baymel Poliüreten firmaları en hızlı büyüyen 100 şirket arasında yer aldı. Başarılı olan Gaziantep firmaları, ödüllerini TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Güneydoğu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci'nin elinden aldı. En hızlı büyüyen şirketleri belirleyen Türkiye 100 yarışmasının ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek ve küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek istiyoruz" dedi.TOBB Güneydoğu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci de, ödül töreninin ardından yaptığı değerlendirmede buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi. Yetkinşekerci, Gaziantep'in daha büyük başarılara imza atabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Başarılı 4 firmamızı yürekten kutluyorum. Başarılarıyla gururlandık ve mutlu olduk. Ancak biz 100 firma arasında Gaziantep'ten 4 firma bulunmasının kentimizin sahip olduğu potansiyelle doğru orantılı olmadığını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında Gaziantep'ten çok daha fazla şirket görmeyi arzuluyoruz. Özellikle genç girişimci iş adamlarımızı ve şirketlerini 100 firma arasında görebilmek arzusundayız. Bunun için TOBB Güneydoğu Genç Girişimciler Kurulu olarak üzerimize düşeni yapmaya ve her türlü desteği vermeye hazırız. Gaziantep olarak bu potansiyele sahibiz" diye konuştu.