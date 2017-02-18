18.02.2017 20:11:14

Gaziantep'te 'Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi' paneli

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, 'Yaklaşık yarım asırlık Türkiye'de konuşulan bir meseleyi çözüm için milletimizin önüne getiriyoruz' dedi.

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AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, "Yaklaşık yarım asırlık Türkiye'de konuşulan bir meseleyi çözüm için milletimizin önüne getiriyoruz" dedi.Gaziantep'te MÜSİAD, İlim Yayma Cemiyeti, Memur-Sen, TÜGVA, Yeni Dünya Vakfı Cihannüma Derneği'nin aralarında bulunduğu 7 STK tarafından "Yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi" konulu panel düzenlendi. Panele, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Canan Candemir Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler yer aldı. Yeni anayasa ile ilgili konuşan AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, 16 Nisan'da kararın milletin vereceğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanını halk seçiyorsa bu klasik parlamenter sistemden uzaklaşmışsınız demektir. 2007 referandumun doğal sonucu 2017 referandumudur. Biz burada keyfi bir şekilde çıkmış bir gündem değildir. Aslında 2017 referandumunu 2007 sandığında milletimiz bugün o sandığa el koymuştur. Milletimizin talebidir. Bu kararı verdikten sonra Türkiye'deki hükümet sistemi Fransa'nın hükümet sistemi ile benzer hale geldi. Karar vermemiz gerekiyordu. Türkiye ya eskiye dönecekti yada yeni bir sistem değişikliği yapılacaktı. CHP, HDP'nin dediği gibi 'tekrar eskiye dönelim parlamento seçsin' diyor. Millete seçse Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal, Erbakan ve Menderes gibi bu milletin içinden çıkanlar seçilecek. Ama parlamento olursa 10 -20 tane oradan vekil ayarlayacak. Diğer yerden yani usulsüzlükle siyaseti kaset ile dizayn eden Genel Başkanları değiştiren bu gibi algı operasyonlar ile siyaseti operasyonlara çeken bir anlayış var. CHP HDP, 'halk seçmesin' diyor. Bizde 'halk seçecek, seçmeli. Yetmez ise yürütmede çift başlılık ortadan kalksın. Halk oluştursun' diyoruz. Yaklaşık yarım asırlık Türkiye'de konuşulan bir meseleyi çözüm için milletimizin önüne getiriyoruz. Kararı verecek olan millet ama güçlü bir evet güçlü bir Türkiye demektir" dedi.Cumhurbaşkanlığı ve Meclisin feshedilmesi gibi konulara da açıklık getiren Gül, "Bizim teklifimizde asla Cumhurbaşkanlığını meclisi feshetme yetkisi bulunmamaktadır. Asla meclisi feshetme diye bir yetkisi de düzenlenmemektedir. Sadece 116. madde de Cumhurbaşkanını ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri yapmak kararı yetkisi getirilmektedir. Yani biz bu sistemde 5 yıl için seçim getiriyoruz. 5 yıl içerisinde artık herkes işine gücünü bakacak. Seçim gündemden kalkacaktır" diye konuştu.