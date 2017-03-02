03.03.2017 09:34:07

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Narkotik köpeği 'Alex'in katıldığı operasyonda, tırda kepek çuvallarının altına gizlenmiş bir ton kubar esrar ele geçirildi

Gaziantep'te bir tırda kepek çuvallarının altına gizlenmiş bir ton kubar esrar ele geçirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Otoban Doğu gişelerinde durumundan şüphelenilen sürücünün içerisinde bulunduğu Gürcistan plakalı tır durduruldu.

Diyarbakır'dan geldiği belirlenen tırda, narkotik köpeği "Alex"in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, kepek çuvallarının altına gizlenmiş, bir ton kubar esrar bulundu. Tır şoförü C.Ö. gözaltına alındı.



