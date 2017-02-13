13.02.2017 18:18:36

Gaziantep'te tarihi değiştiren direniş konferansı

FETÖ tarafından yapılan darbe girişimine karşı halkın göstermiş olduğu şanlı direniş Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, KAGEM ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın birlikte düzenlediği '15 Temmuz Tarihi Değiştiren Direniş' isimli konferansla öğrencilere anlatıldı.

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FETÖ tarafından yapılan darbe girişimine karşı halkın göstermiş olduğu şanlı direniş Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, KAGEM ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın birlikte düzenlediği "15 Temmuz Tarihi Değiştiren Direniş" isimli konferansla öğrencilere anlatıldı.15 Temmuz günü Türk Halkı'nın FETÖ'ne karşı göstermiş olduğu şanlı direniş Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, KAGEM ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın birliktedüzenlediği "15 Temmuz Tarihi Değiştiren Direniş" isimli konferansla, 19 farklı okuldan katılan öğrencilere anlatıldı. Konferansa Prof. Dr. Nurullah Genç ve Umut Mürare konuşmacı olarak katıldı. Şahinbey Belediyesi'nin Kültür Merkezi'nde yapılan konferansa Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcılar, meclis üyeleri kurum müdürleri, Kadın Aile ve Gençlik Merkezi üyelerinin yanı sıra öğrenciler katıldı. Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Hamza Bayram, Şahinbey Belediyesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitlerini anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Binlerce yıldır yaşanılan bu topraklarda nice savaşların olduğunu anımsatan Bayram,"Bu süreçte nice yıkımlar yaşandı. Ancak her seferinde bu aziz millet, bunun üstesinden gelmesini bilmiştir. 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık yarınlarımızı yok etmek için vatan hainleri harekete geçmişlerdi" dedi.FETÖ'cü hainlerin kanlı darbe girişiminde bulunduklarını belirten Bayram, "Milletimiz, bu ülkeyi bölen saldırganlara karşı Çanakkale'de Dumlupınar'da ne cevap vermişse 15 Temmuz gecesinde aynı cevabı da aynı şekilde vermiştir. Bu aziz milletin evlatları, 15 Temmuz gecesi, esaretiyle dirayetiyle kararlı ve dik duruşuyla adeta tarih yazmıştır." şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından, programda şair ve akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç ve Müzisyen Umut Mürare sahne aldı.Konferans öncesinde öğrencilere FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olan çocukların yanı sıra o karanlık geceye şahit olan minik yüreklerin korkularını anlatan video görüntüleri izletirildi.Konferansta Prof. Dr. Nurullah Genç ve Umut Mürare 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bilgiler verdi.