27.12.2016 15:03:27

Gaziantep'te şiddetli fırtına ve yağmur ağaçları yerinden söktü

Gaziantep'te yağmur ve fırtına, ağaçları yerinden söktü.

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Gaziantep'te yağmur ve fırtına, ağaçları yerinden söktü.Gaziantep'te etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur, Çamlık Mahallesi Balioğlu Sokak'ta 2 çam ağacını yerinden söktü. Kaldırıma devrilen ağaçlar nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Vatandaşlar ise ağaçların dallarındaki karı tartamaması nedeniyle devrildiğini söyledi.Ağaçları yerinden söken rüzgar ve yağmur, kentteki etkisini sürdürüyor.