20.07.2017 08:13:59

Gaziantep'te rehine operasyonu

Gaziantep'te rehin alınan bir fabrika işçisi düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan GATEM Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren bir otomotiv firmasında çalışan F.A isimli şahsın, borcuna karşılık alıkonulduğu ve öldürüleceği ihbarı üzerine Gaziantep Emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kanunun suç saydığı fiilleri işlemek ve haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kuran ve yöneten, örgüt faaliyetleri kapsamında insanlara yüksek faizlerle borç para vererek, ödeme güçlüğü çeken şahısların mal varlıklarını cebir ve şiddet kullanmak suretiyle zorla alan şüpheli şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, işyerinde rehine olarak tutulan F.A kurtarılırken, olayla ilgili Y.B., E.B., M.B., H.R.T., A.T., M.H.N. ve M.B isimli 18 yaşından küçük çocuk yakalandı. İş yerinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet MKE yapımı mermi, 24 adet başka şahıslar adına düzenlenmiş eski ve yeni tarihli senetler, 16 adet başka şahıslara ait tapu ele geçirildi.



Adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden Y.B, E.B, M.B, H.R.T çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.