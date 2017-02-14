14.02.2017 14:13:37

Gaziantep'te polis geçen yıl 750 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi

Gaziantep'te geçen yıl zehir tacirlerine yönelik 750 ayrı operasyon düzenleyen polis, bin 120 kişiye işlem yaptı. Piyasaya sürülmek istenen rekor miktarda uyuşturucuya el koyan polis, hayli yoğun bir yılı geride bıraktı. Bu seneye de hızlı başlayan narkotik timleri, son 1,5 ay içinde gerçekleştirdiği 101 ayrı operasyonda 141 kişiyi gözaltına aldı.

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Gaziantep'te geçen yıl zehir tacirlerine yönelik 750 ayrı operasyon düzenleyen polis, bin 120 kişiye işlem yaptı. Piyasaya sürülmek istenen rekor miktarda uyuşturucuya el koyan polis, hayli yoğun bir yılı geride bıraktı. Bu seneye de hızlı başlayan narkotik timleri, son 1,5 ay içinde gerçekleştirdiği 101 ayrı operasyonda 141 kişiyi gözaltına aldı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin istatistikler açıklandı. Geçen yıl zehir tacirlerine karşı planlı 750 operasyonun gerçekleştirildiği kentte polis, bin 120 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şahıslardan 646'sı hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", 474'ü hakkında da "Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı. Hakkındaki suçlamalarla ilgili adli mercilere sevk edilen zanlılardan toplam 574'ü tutuklanırken, uyuşturucu ile alakalı firari 72 kişi de yakalanarak, cezaevine teslim edildi.Gaziantep'te 2016 yılında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda toplam 1 ton 350 kilo 395 gram esrar maddesi, bin 134 adet kök Hint keneviri, 205 bin 111 adet captagon, 13 bin 191 adet extacy, 32 kilo 680 gram metamfetamin, 9 kilogram Afyon sakızı, 7 kilo 466 gram eroin, 1 kilo 908 gram sentetik kannabinoid, 184 gram layn ve 153 gram kokain maddesi ele geçirildi.Hayli yoğun bir yılı geride bırakan ekipler 2017 yılına da hızlı başladı. Narkotik timleri, son 1.5 ay içinde zehir tacirlerine yönelik 101 operasyon düzenledi. Şok baskınlarda gözaltına alınan 141 şüpheliden 78'i hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan, 23'üne ise "Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı. Bu zanlılardan 65'i tutuklandı. Operasyonlarda ise 151 kilo 210 gram esrar, 4 kilo 526 gram metamfetamin, bin 897 adet extacy, 560 adet captagon, 534 gram eroin, 42 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.