03.02.2017 19:00:53

Gaziantep'te motosiklet uygulaması

Gaziantep'te trafik ekipleri, plakasız, tescilsiz, kasksız motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yaptı.

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Gaziantep'te trafik ekipleri, plakasız, tescilsiz, kasksız motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yaptı.Gaziantep'te Trafik Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Kent merkezinde birçok farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada 4 adet çalıntı motosiklete el konulurken, çok sayıda sürücüye ise eksik evraklarından dolayı cezai işlem uygulandı. Trafik Bölge Müdürlüğü motosiklet uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.