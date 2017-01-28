28.01.2017 12:28:10

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş öldü

Gaziantep'te fabrikada işçi olarak çalışan 17 yaşındaki Neriman ile 15 yaşındaki kardeşi İnanç, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Gaziantep'te fabrikada işçi olarak çalışan 17 yaşındaki Neriman ile 15 yaşındaki kardeşi İnanç, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi 24 nolu sokakta yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Kemal Doğan, eşi Emine, kendisi gibi fabrikada çalışan kızı Neriman ile İnanç, sobaya kömür attıktan sonra yatarak uyudu. Sabah kalktığında işe geç kaldığını fark eden Kemal Doğan, her sabah kendisini uyandıran kızı Neriman'ın halen uyuması üzerine odasına gitti. Aynı odada yatan kızları Neriman (17) ve İnanç'ın (15) cansız bedeni ile karşılaşan baba, feryat ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bindirdi.İlk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıOlayın ardından polis ekipleri, evde inceleme başlattı.