SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Gaziantep'te 'kaçak hap' operasyonu
30.12.2016 21:21:01

Gaziantep'te 'kaçak hap' operasyonu

Gaziantep'te 'kaçak hap' operasyonu

Gaziantep'te 'kaçak hap' operasyonu
    YORUM YAZ

YORUMLAR

29 Eski TRT çalışanı tutuklandı
29 Eski TRT çalışanı tutuklandı
Ankara'da 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)' yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 eski TRT çalışanından 29'u tutuklandı.
30.12.2016 21:29:23
Borsa yılı yükselişle kapattı
Borsa yılı yükselişle kapattı
Yılın son işlem gününde Borsa İstanbul 78.000 puanın üzerinde kapanmayı başardı.
30.12.2016 18:43:26
Köprülerde yeni düzenleme
Köprülerde yeni düzenleme
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tehlikeli madde taşıyan taşıtlar için taşımacıya bin 500, sürücüye 500 lira ceza verilecek.
30.12.2016 18:39:32
Gaziantep'te IŞİD operasyonu
Gaziantep'te IŞİD operasyonu
Gaziantep'te IŞİD'e yönelik gerçekleşetirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
30.12.2016 17:32:42
Clattenburg Çin'den teklif bekliyor
Clattenburg Çin'den teklif bekliyor
Çin Süper Ligi'nin hakem transferi yapacağı iddialarının ardından konuşan İngiliz hakem Mark Clattenburg teklif beklediğini açıkladı.
30.12.2016 17:28:33
BM Genel Sekreter Ban'dan Akıncı'ya teşekkür mektubu
BM Genel Sekreter Ban'dan Akıncı'ya teşekkür mektubu
Ban, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup göndererek, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ortaya koyduğu çaba, iş birliği ve kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti.
30.12.2016 17:27:12
Eğirdir Gölü buz tuttu
Eğirdir Gölü buz tuttu
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü’nde kısmen buzlanmaya neden oldu.
30.12.2016 17:23:10
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
'Türk askerleri videosu montaj'
'Türk askerleri videosu montaj'
TRT'ye 'terörü övme' cezası
TRT'ye 'terörü övme' cezası
Obama'dan Rusya'ya yönelik hamle sonrası ilk açıklama!
Obama'dan Rusya'ya yönelik hamle sonrası ilk açıklama!
Astana'da muhalifleri temsil edecek isim: Riyad Hicad
Astana'da muhalifleri temsil edecek isim: Riyad Hicad
FETÖ'nün Afrika faaliyetleri için 'Büyükelçi' önerisi
FETÖ'nün Afrika faaliyetleri için 'Büyükelçi' önerisi
'IŞİD rejimin kusurlarını örtmek için icat edildi'
'IŞİD rejimin kusurlarını örtmek için icat edildi'
ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı kararı
ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı kararı
Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine saldırı
Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine saldırı
İçişleri Bakanlığı: PKK’nın 5 yöneticisi yakalandı
İçişleri Bakanlığı: PKK’nın 5 yöneticisi yakalandı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
THY'den büyük atak
THY'den büyük atak
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları