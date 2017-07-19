19.07.2017 09:13:25

Gaziantep'te iş yeri yangını: 3 itfaiyeci yaralandı

Gaziantep'te gıda toptancılığı yapan bir iş yerinde meydana gelen yangında 3 itfaiye eri yaralanırken, yaklaşık 4 milyon liralık hasar zarar meydana geldi.

Olay gece saatlerinde Şehitkamil İlçesi, Gatem Toptancılar Sitesindeki Bayram Kumluca'ya ait gıda toptancısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 01:45'de iş yerine ait yangın alarmını duyan sitenin güvenlik görevlisi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İş yerinde bulunan plastik ve kimyasal malzemelerin aniden tutuşmasıyla büyüyen yangını söndürmek üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 15 itfaiye aracının müdahalesi ile yangına müdahale başladı.



Yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmaları ile kontrol altına alınan yangında 1'i merdivenden düşen ve 2'si dumandan etkilenen 3 itfaiye hazır bekleyen 112 ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında yaklaşık 4 milyon liralık hasar meydana geldiği öne sürüldü.



Yaklaşık 4 saate kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları halen devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.