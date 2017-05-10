10.05.2017 19:14:25

Gaziantep'te 'İş ve istihdam forumu'

GAZİANTEP (İHA) â€' Gaziantep'te, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 'İş ve İstihdam Forumu, Özel Sektörün Rolü ve Suriyeliler Ev Sahibi Topluluklar için Fırsatlar' konulu toplantı düzenlendi.

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GAZİANTEP (İHA) â€" Gaziantep'te, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından "İş ve İstihdam Forumu, Özel Sektörün Rolü ve Suriyeliler Ev Sahibi Topluluklar için Fırsatlar" konulu toplantı düzenlendi.UNDP Türkiye tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen "Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Etkilerinin Azaltılması Projesi" kapsamında, UNDP Türkiye ve GSO tarafından düzenlenen "İş ve İstihdam Forumu: Özel Sektörün Rolü ve Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için Fırsatlar" konulu toplantı, GSO Mesleki Eğitim Merkezinde başladı.Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Suriyeli mültecilere herkesin elbirliğiyle sahip çıkması gerektiğini belirterek, "GSO Mesleki Eğitim Merkezinde hem kendi vatandaşlarımıza hem de Suriyelilere mesleki eğitim verilecek, iş sahibi olacaklar" dedi.Konukoğlu, Suriye'de yaklaşık 6 yıldır süren iç savaştan en fazla etkilenen ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bu konuda tüm dünyaya örnek olacak bir performans ve duruş sergilediğini, insani açıdan çok önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi.Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerin başında ekonomik potansiyeli yüksek olan Gaziantep'in geldiğini belirten Konukoğlu, kardeşlik ve medeniyetler şehri Gaziantep'in Suriyeli misafirleriyle aşını, işini ve ekmeğini paylaştığını kaydetti.Yapımı tamamlanan GSO Mesleki Eğitim Merkezinde hem kendi vatandaşlarımıza hem de Suriyelilere meslek eğitimi verileceğini, onların iş sahibi yapılacağını belirten Konukoğlu, "Gönül isterdi ki, dünyada huzur ve barış olsun, hiç kimse kendi ülkesinden başka bir ülkeye gitmesin, kendi şehrinde barınabilsin, çalışabilsin, yaşamını sürdürebilsin. Ama maalesef arzuladığımız gibi olmuyor. Bugün Türkiye'de 3 milyon, dünyada ise 5 milyon civarında Suriyeli mülteci var. Hiç kimse kendi gönlüyle oturduğu mahalleden, şehirden, ülkeden gitmeye razı olmaz. Biz hepimiz elbirliği ile bu arkadaşlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Ama maalesef ülkemize bu konuda yeterli derecede destek olunmuyor. Suriyeli mültecilere Türkiye bugüne kadar 20 milyar dolardan fazla harcadı. AB'nin, BM'nin harcadığı ise benim bildiğim kadarıyla 500 milyon doların altında bir rakam. Bu doğru değil" şeklinde konuştu."Dünyaya barışı getirelim"Mülteci sorununun, tüm dünyanın sorunu olduğunun altını çizen Konukoğlu, "Bu insanlara sahip çıkmak dünyanın mecbur olduğu bir konudur. Bu konuda Türkiye'nin yalnız bırakılmaması, AB ülkelerinin Suriyeli mültecilere ilişkin anlaşmada verdiği sözü tutması gerekiyor. Temsilci arkadaşlarımızdan istirham ediyorum, üst yönetimlerinize lütfen bu serzenişlerimizi götürün Ortadoğu bölgesindeki gelişmelere ve mazlum insanların yaşadığı zorluklara dikkati çeken Konukoğlu, dünyadaki çatışmaların artık son bulması gerektiğine vurgu yaptı. Konukoğlu, Kavga etmektense konuşmayı, birlikte neler yapabileceklerimizi konuşsak çok daha güzel şeyler olur. Suriyeliler kendi evinde otursa; bütün dünya da Avrupa'da rahat edecek. Politikacıların kavgasından halklar rahatsız oluyor. Dünyaya savaşı değil, barışı getirelim" ifadelerini kullandı.UNDP Türkiye ülke direktörüUNDP Türkiye Direktörü Claudio Tomasi de, Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların yaşamlarını kısa vadede değil uzun vadeli bir perspektifle iyileştirmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, "İnsani yardım müdahalesini tamamlayıcı nitelikteki dayanıklılık temelli kalkınma yaklaşımımız kapsamında, geçim kaynakları ve istihdam olanaklarını geliştirilmesiyle bireyler, kurumlar ve şirketlerin kendi kendine yeterliliklerini güçlendiriyoruz. UNDP'nin dayanıklılık yaklaşımının temeli, ulusal ve yerel yatırımlarla, geçim kaynakları, istihdam ve yerel ekonomik kalkınmayı desteklemeyi içeriyor" ifadelerine yer verdi.Projenin yürütülmesinde destek olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve GSO ile AB'ye teşekkür eden Tomasi, "Umarız ki Türkiye'nin en önde gelen sanayi merkezlerinden olan Gaziantep'in ev sahipliğini yaptığı 'İş ve İstihdam Forumu', Suriyeliler ve ev sahibi topluluklarının güçlü işbirliğinin geliştirilmesi için çabaların tüm ülkeye yayılmasına örnek olur. Ayrıca bu forumun Türkiye ve Türk iş dünyasının geniş bakış açıları geliştirerek, nitelikli, çok çeşitli ve dinamik işgücünün insana yakışır istihdam olanaklarına erişimini ve böylelikle tüm ülkede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacağını umuyorum" diye konuştu.GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ise Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların kapasitesini geliştirmek amacıyla başlatılan hizmetlerle istihdamı arttırmak üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.Avrupa Birliği Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı ve Elçi Müsteşarı Simona Gatti de konuşmasında, birlikte yapılabilecek çok şeyin olduğunu her şeyin fikirlerle ve işbirlikleri ile başladığını kaydetti.Yapılan konuşmaların ardından Başkan Konukoğlu ve diğer protokol üyeleri Eğitim Merkezinde yer alan sınıfları ve stantları gezdiler.