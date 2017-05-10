10.05.2017 17:54:57

Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapacak 112 güvenlik korucusu için tören düzenlendi.

İlçe Jandarma komutanlıklarında düzenlenen törenler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İslahiye'de 80, Nurdağı'nda 32 güvenlik korucusu, masalardaki Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

112 KORUCU GÖREVE HAZIR

Törende konuşan İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, emekli olan güvenlik korucularına hizmetleri için teşekkür etti. Yıldırım, güvenlik korucularının, bölücü terör örgütüne karşı canları pahasına mücadele ettiğini söyledi.