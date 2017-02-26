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Gaziantep'te 'Gençler Geleceğine Karar Veriyor' paneli
26.02.2017 20:56:33

Gaziantep'te 'Gençler Geleceğine Karar Veriyor' paneli

GAZİANTEP (İHA) â€' Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, 'Allah korusun 16 Nisan'da evet oyu 49.5'te kalırsa, Türkiye 10 yıl belini doğrultamaz' dedi.

GAZİANTEP (İHA) â€" Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, "Allah korusun 16 Nisan'da evet oyu 49.5'te kalırsa, Türkiye 10 yıl belini doğrultamaz" dedi.

Egemen Bağış, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Akil Gençler Platformu tarafından düzenlenen "Gençler Geleceğine Karar Veriyor" konulu panele katıldı. 15 Temmuz gecesi yaşananların darbe girişimi olmadığını söyleyen Bağış, amacın kargaşa hatta mümkünse iç savaş çıkartmak olduğunu belirterek, "Ben 15 Temmuz'da yaşadığımıza darbe girişimi demeyi doğru bulmuyorum. Çünkü 15 Temmuz'da, darbe yaptırma konusunda dünyanın en tecrübeli istihbarat örgütü, darbe yapma konusundaki en tecrübeli orduya bu kadar acemice bir iş yaptırmazdı. 15 Temmuz'da asıl hedef, Türkiye'de bir kargaşa, mümkünse bir iç savaş çıkartmak. O kargaşa ortamında bu milleti birbirine kırdırmaktı. Güneydoğu'da ki haritaları değiştirmekti. İsrail'i yerelde koruyacak büyük bir Kürt devleti oluşturmak. Bir Nusayri Devleti oluşturmak, Suriye ve Irak'ı parçalayarak, Türkiye'yi de istikrarsızlaştırarak, buna seyirci kalmaya zorlamaktı. Allah'ın hesabı, bunların tuzaklarının üzerine galip geldi yine" diye konuştu.

CHP'yi eleştiren Bağış, "Milletin kendi değerlerinden kopuk, milletin vicdanında yargılanıp müebbet muhalefete mahkum olmuş CHP zihniyeti, bugün o vesayet rejiminin sözcülüğünü üstlenmiş durumda. Bir yanında FETÖ, bir yanında PKK. Diğer yanında da Türkiye'de milletin güçlenmesinden rahatsız olan çevreler. Allah korusun ama 16 Nisan'da evet oyu 49.5'te kalırsa, Türkiye 10 yıl belini doğrultamaz" ifadelerini kullandı.

Referandum sonucu tahmini

Bağış, evet oyu oranı ile alakalı tahminde de bulunarak, "Ben, bu paket mecliste görüşülürken, aslen Siirtli olduğum için 56,56 ile geçer diyordum. Ama gördüğüm tablo Van'a doğru gidiyoruz. 65,65'e doğru gidiyoruz" dedi.

"Yatırım ve sermaye güvercin gibidir"

Panele katılan bir öğrencinin referandum sonrası işsizliğin sona erip ermeyeceği şeklindeki sorusunu cevaplandıran Bağış, yatırım ve sermayenin, güvercin gibi tedirgin olduğunu ifade ederek, "İş bulabilmek, ekonominin büyümesine bağlıdır. Ekonominin büyüyebilmesi için ise istikrar gereklidir. Çünkü yatırım, sermaye, güvercin gibidir. Tedirgin olduğu yerde durmaz. Kendini emniyette hissettiği yere konar" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutlayan Bağış sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız, bugün 63. doğum gününü kutluyor. Allah uzun ömürler versin. Gaziantep'ten doğum günün kutluyoruz. Cumhurbaşkanımız 15 yaşından beri kendini, bu millete, bu ülkeye, bu bayrağa, bu vatana ve bu devlete adamış bir lider."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesaret ve kararlığı sayesinde bugünlere geldiğini kaydeden Bağış, "Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ı anlamak isterseniz, inandığınız konularda pes etmemek gerektiğini çok iyi anlarsınız. 40'a yakın suikast girişimini atlatmış bir önder, bir siyasetçi, bir lider olarak, 'Allah'tan başka kimseden korkmayız', 'Rüku ve secdeden başka hiçbir şekilde başımızı eğmeyiz' diyen bir yönetici olarak, o inanmışlığın neticesinde bu noktaya gelinmiştir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize verilen misyon, 'çantada keklik' bir müttefik olmamızdı"

Türkiye'ye, Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki gibi hasta adam misyonu yüklemek istediğini ifade eden Bağış, "1923'ten sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne dış güçlerin verdiği misyon, özellikle NATO'ya katılmamızdan sonra yani 1950 yıllardan sonra çantada keklik bir müttefik olmamızdı. Ama 2002'den itibaren Batı'nın bize biçtiği, 'Ne olsun, ne de ölsün' anlayışından rahatsız olan AK Parti iktidarı, önce Türkiye'nin içerisinde hamlelerle bu ülkeyi güçlendirmeye kalktı. Yabancılar, o aşağılık aklın mensupları, Türkiye'yi büyüdükçe budanan, kurudukça sulanan ağaca benzetirken, biz kendi içerimizde ekonomik büyümeyi sağladık. Dünya tarihinde çok azdır, bir ülkenin 10 yıl gibi kısa süre içerisinde kişi başına düşen gelirini 3 kat arttırması. Türkiye özetle 'one minute' demeye başladı. Onların gözünde artık öngörülemeyen bir Türkiye, öngörülemeyen bir lider vardı. Sadece kendi ülkesinde değil, kendi bölgesinde de değil, çok büyük bir coğrafyada insanların umudu haline gelen Recep Tayyip Erdoğan fenomeni birilerini rahatsız etti" dedi.

Avrupa'da arıza çıkaranlara baklava önerisi

Bağış, AB Bakanlığı yaptığı dönemde arıza çıkaran Avrupa ülkelerine, Antep baklavasını önerdiğini söyledi. Yunanistan'ın markajına rağmen AB'ye Antep baklavasını tescil etmeyi başardığını da anlatan Bağış, "Avrupa'da Türkiye'ye karşı arıza çıkarmaya kalkanlara, 'Baklavamızın tadına bakın sizin de moraliniz yerine gelir' dedim. Ve Allah nasip etti. Bakanlığı bırakmadan 3 gün evvel, AB Komisyonu'na Antep baklavasını tescil ettirdim. Yunanların kendilerine kapmaya çalıştığı baklava ismini, Gaziantep baklavası, coğrafi tanım olarak AB kayıtlarına geçtik. Yok öyle yağma, bizden öğrendiği baklavayı kötü yapan Yunanlı, onu sahiplenmeye kalkacak. Yedirmezler, biz de yedirmedik Elhamdülillah" diye konuştu.

"Ahmet Necdet Sezer, hacca gitti diye arkadaşı ile dostluğunu bitirdi"

Bağış, güvenoyu ile alakalı bir soru üzerine eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 40 yıllık bir arkadaşı ile sadece hacca gidip, geldi diye dostluğunu bitirdiğini ileri sürdü. Güvenoyunun kaldırılması ile birlikte rant fırsatçılarının da oyununun bozulacağını anlatan Bağış, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizin adınıza bir takım vesayet kurumları, sizi bahane ederek, kendilerine bir rant oluşturabilme fırsatını kaybetmiş olacaklar. Gensoru olmayacak. Soru önergeleri, araştırma komisyonları olacak. TBMM'de muhalefetin kanun çıkarmayı engelleyici çalışmaların önüne geçilecek. Necdet Sezer'in partisi yoktu, ama ideolojisi vardı. İdeolojisinden asla taviz vermezdi. 40 yıllık, can ciğer, kuzu sarması dostu olan bir arkadaşı ile hacca gidip geldi diye dostluğunu bitirdi. Yakışan da odur. Bu yüzünden bu paket Türkiye'nin bir çok konuda sorunlarını çözecek."

"Askere farklı sivile farklı yargı dönemi bitiyor"

Bağış, yeni anayasa paketi ile yargıda eşitsizliğin de biteceğini anlatarak, "En önemli maddelerden bir tanesi. Yargıdaki eşitsizlik bitiyor. Yargı hem tarafsız hem bağımsız oluyor. Askere farklı, sivile yargı dönemi bitiyor" ifadelerini kullandı.

Egemen Bağış, "Askeri anayasa ile asgari demokrasi olur. Askeri anayasalarla, darbe anayasalarıyla demokrasiyi yaşatmaya kalkarsanız, 1960 darbesini ve yaşadığımız o acıların tekrar ettiğini görürsünüz" şeklinde konuştu.

"Gençler, vatan mevzu bahis olduğunda alanları bizden önce doldurdu"

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise Türkiye'de Apolitik nesiller yetiştirilmek istendiğini belirterek, "Sevgili gençler, fikrimiz yok mu, yaşamıyor muyuz? Aklımız var. O zaman bir fikrimiz var. Fikirsiz insan olmaz. Apolitik dediğiniz affınıza sığınarak söylüyorum. Suya sabuna dokunmayan ot gibi yaşam. Bunu istiyor musunuz? Hayır. İstemiyoruz. Niye böyle bir öngörü sunuldu bize. Apolitiklikten kasıt onların beyni boş olsun ki, 'Biz istediğimiz gibi, istediğimiz yere evirip, çevirelim. Fast fooda alışmış olan sevgili gençlerimiz internet hızıyla, haz ve hız arasında gidip gelen, hep bu hayatı yaşayan gençlik olsun' istediler. Kısmen de başarmıştılar. Ne zaman ki, vatan mevzu bahis oldu, hiç tereddüt etmeden bizlerin de acaba, 'Bu nesil mi bizleri kurtaracak? Geleceğimizi bu nesle mi atfedeceğiz?' dediğimiz o günlerde, 15 Temmuz gecesi siz meydanları bizden önce doldurarak, vatan mevzu bahis olduğu zaman tereddüt etmeyeceğinizi net olarak ortaya koydunuz" diye konuştu.

Program sonunda ise gençler Bağış ve Rektör Gür'e plaket vererek teşekkür etti.
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