20.02.2017 15:58:35

Gaziantep'te firari IŞİD üyesi yakalandı

Gaziantep'te bir polisin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu olarak bulunan IŞİD üyesi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde polis memuru Hüseyin Gümüş'ün şehit edilmesi olayının faili olarak tutuklanan IŞİD üyesi H.Ç, kaldığı Hatay T Tipi Kapalı Cezaevinden gece saatlerinde kaçtı.

SURİYE'YE GEÇMEK İSTERKEN YAKALANDI

Polis ve jandarma ekipleri, çevrede geniş çaplı operasyon başlatırken, tüm yol ve kavşaklarda kontroller yapıldı.

Yakalama çalışmaları sürdüğü sırada Yayladağı ilçesinde görevli yardım kuruluşu üyeleri, bir kişinin durumundan şüphelenerek polise haber verdi.

Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yakaladığı ve cezaevi firarisi H.Ç. olduğu belirlenen kişi, cezaevine teslim edildi. H.Ç'nin firar ettikten sonra Suriye'ye geçmeye çalıştığı belirtildi.

POLİSİ ŞEHİT EDENLERDENDİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı sivil ekip, 13 Temmuz 2016'da merkez Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde devriye görevi yaparken silahlı saldırıya uğramış, saldırıda ağır yaralanan polis memuru Hüseyin Gümüş, tedavi gördüğü hastanede 23 Temmuz'da şehit düşmüştü. IŞİD mensubu olduğu belirlenen H.Ç, aynı gün Hatay'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.