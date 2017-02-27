27.02.2017 21:29:22
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
Gözaltına alınan 33 öğretmenden 9'u tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol şartı 2'si ise serbest bırakıldiGaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 33 öğretmenden 9'u tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol şartı ile 2'si ise serbest bırakıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 33 öğretmenden 17'sinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.
Şüphelilerden 9'unun sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı, 6'sının adli kontrol şartı ile birinin Cumhuriyet Savcılığınca birinin ise Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldığı bildirildi.