24.02.2017 19:28:10

Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 41 öğretmene gözaltı kararı

Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 41 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.?

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Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 41 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.?Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 41 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili arama, yakalama ve gözaltın; toplam 41 öğretmen hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.