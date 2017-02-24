24.02.2017 19:28:10
Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 41 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili arama, yakalama ve gözaltın; toplam 41 öğretmen hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 41 öğretmene gözaltı kararı
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 41 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.?Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 41 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.?
Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 41 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili arama, yakalama ve gözaltın; toplam 41 öğretmen hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.