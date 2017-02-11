Gaziantep'te DAEŞ'e yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı
Gaziantep'te DAEŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Gaziantep'te DAEŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gözaltına alınan 20 şüpheliden dokuzu (9) sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.