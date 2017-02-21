21.02.2017 15:57:22

Gaziantep'te bahar havası

Gaziantep'te son günlerde etkili olan soğuk hava ve yağışların yerini güneşli havaya bırakmasıyla vatandaşlar parklara akın etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Gaziantep'te son günlerde etkili olan soğuk hava ve yağışların yerini güneşli havaya bırakmasıyla vatandaşlar parklara akın etti.Hava sıcaklığının 10 derecenin üzerine çıkmasıyla çocuklar oyun parklarında doyasıya oynarken, aileler de güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşların çimlere uzandığı Yüzüncüyıl Parkı'nda yaşananlar bahar günlerini aratmadı.Torunlarını parka getiren Hasan Çelik, havanın bahar havasını aratmadığını, bu güzel havayı değerlendirip çocukları gezmeye getirdiğini söyledi.