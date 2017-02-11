11.02.2017 14:56:02

Gaziantep'te 'aile destek merkezi' hizmet vermeye devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gaziantep Aile Destek Merkezi (GADEM) hizmet vermeye devam ediyor.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gaziantep Aile Destek Merkezi (GADEM) hizmet vermeye devam ediyor.Ailenin yaşam kalitesini yükseltmek ve aile birliğini korumak, bireylerin kendilerine yeterli hale gelmeleri ve mesele çözme becerilerinin geliştirilmesi için danışmanlık, yönlendirme ve eğitim hizmeti vermek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı kurulan merkez, iki alanda hizmet veriyor.Danışmanlık ve destek hizmetleri kapsamında aile fertlerine yönelik uzmanlarca destek ve danışmanlık, gerektiği durumlarda da yönlendirmeler yapılıyor. Yüz yüze görüşmede randevu sistemiyle çalışılıyor, herhangi bir ücret alınmıyor.Yaşam boyu eğitim hizmetleri çerçevesinde ise bireylere, gençlere ve ailelere yönelik, aile içi iletişim, çatışma çözümü, temel anne-babalık eğitimi, çocuklarla iletişim, ergenlik dönemi ve anne-baba tutumları, stres yönetimi, öfke kontrolü gibi başlıklarda paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılıyor.GADEM, aileleri değişen toplum yapısı ve şartları konularında bilgilendirmek ve bu anlamda güçlendirecek eğitim ve hizmetleri konusunda yardımcı ve rehber olmayı, aile sorunlarının temeli olan aile içi iletişimde bireylere empati kazandırarak, çözüm odaklı yaklaşımlar sunmak, ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik meselelerle baş edebilmeleri için sorun çözme becerisi kazandırmak, sağlıklı ailelerin oluşturulması için bireyleri bilinçlendirmek ve yetişkinler ile gençler için ihtiyaçlarına göre ilgili konularda öğrenme fırsatları sunmayı hedefliyor.Merkeze başvurmak isteyenler 322 45 70 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.