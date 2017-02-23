23.02.2017 16:24:11

Gaziantep'te 462 kişi Meslek sahibi oluyor

Şahinbey Belediyesi ve İŞKUR'un birlikte düzenlediği meslek edindirme kursunda eğitim alan 462 kişi aldıkları kurslardan mezun olarak iş dünyasına atıldı.

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Şahinbey Belediyesi ve İŞKUR'un birlikte düzenlediği meslek edindirme kursunda eğitim alan 462 kişi aldıkları kurslardan mezun olarak iş dünyasına atıldı.Daha önce düzenlediği kurslarla birçok kişiyi meslek sahibi yapan Şahinbey Belediyesi, İŞKUR ile birlikte düzenlediği kurslarla istihdam alanı açarak ev hanımlarını ve gençleri meslek sahibi yapmaya devam ediyor.Şahinbey Belediyesine bağlı sosyal tesislere gelen 83 kişi Bilgisayar Destekli Muhasebe kursu, 250 kişi Bilgisayar Bakım Onarım kursu, 30 kişi Web Tasarım kursu ve 27 kişi Hasta Kabul kursundan mezun oldu. Mezun olan 462 öğrenciye meslek edindirme kurslarında eğitimin yanı sıra günlük olarak 20 TL maddi destek sağlandı.Sınava tabi tutuldularMeslek edindirme kursundan mezun olan 462 öğrencinin 250'si sınava tabi tutuldu. Bilgisayar bakım onarım kursunda eğitim alan 250 öğrenci Yaşar Torun Gençlik Merkezinde 45 dakikalık yazılı sınava tabi tutuldular.250 kişilik yeni kurs açılacakŞahinbey Belediyesi İŞKUR ile müşterek yürüttüğü meslek edindirme kursları çerçevesinde 250 kişilik Bilgisayar Destekli Muhasebe, Hasta Kabul ve Web Tasarım kursları açacak.Tahmazoğluna teşekkür ediyoruzSınava giren öğrenciler aldıkları eğitimin kendilerinin geleceği anlamında çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Üç ay boyunca hem kurs gördük hem de ücret aldık. Bizim için oldukça faydalı bir kurstu. Günümüz teknolojisine yön veren bilgisayarların bakımı ve onarımı konusunda çok iyi eğitimler aldık. Hocalarımız 3 aylık eğitim boyunca bizlerle çok yakından ilgilendiler ve anlamadığımız konularla ilgili yardımcı oldular. Sınav sonrasında alacağımız sertifikalarla kendi maddi özgürlüğümüzü elde ede bilmek için çalışacağız. Kendi paramızı kendimiz kazanacağız. Bizlere bu imkanı veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" dediler.