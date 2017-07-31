31.07.2017 21:33:32

Gaziantep'te 2 buçuk ton buğdayı pencereden çaldılar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir ambara pencereden giren hırsızlar yaklaşık 2 buçuk ton buğday çaldı.



Olay, Aydınlık Mahallesi Şaşmaz Sokak'ta bulunan ambarda yaşandı. Mehmet Ali Şahin'e ait ambara pencereden giren hırsızlar yaklaşık 2 buçuk ton buğdayı çalarak kayıplara karıştı. Mehmet Ali Şahin'in emniyet birimlerine haber vermesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı.



Ambar sahibi Mehmet Ali Şahin, "Hayır için dağıtmayı düşündüğümüz buğdayımızı çalanlara ilişkin bilgisi ve görgüsü olanların emniyet yetkililerine haber vermelerini istiyoruz. Herkes duyarlı olur emniyet teşkilatına yardımcı olursa bu hırsızlar böyle rahat at koşturamazlar" diye konuştu.





