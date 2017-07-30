30.07.2017 18:26:17

Gaziantep kongresinde çoğunluk sağlanamadı

Gaziantepspor'da iki adayın yarıştığı başkanlık seçimi kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 6 Ağustosa ertelendi.



Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl istifa edip kongre kararı almıştı. Bugün gerçekleşen kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadığı için, seçim 6 Ağustosa ertelendi. Kongrenin yapılması için gereken 1657 delegeden en az 820 delegenin imzası olmadığı için kongre yapılamadı. Gaziantepspor başkanlığı için Hasan Şahin ve Mutlu Özpineci yarışıyor. Bazı delege üyeleri, iki başkan adayının birleşmesini istedi. Bunun üzerine her iki başkan adayı da durumu değerlendireceklerini söyledi.



Gaziantepspor'un geleceği için her türlü birleşmeye hazır olduğunu belirten Hasan Şahin, "Saygıdeğer arkadaşlarım, kendi adıma ben, Gaziantepspor için birleşmeye de varım. Amacımız Gaziantepspor'un düşmemesidir. Ben ve yönetimim adına Gaziantepspor'un düşmemesi için elimden geleni yaparım. Amacımız Gaziantepspor'u tekrar kurtarıp, eski günleri yaşatmaktır" dedi.



Kongreye gelen herkese teşekkür ettiğini belirten Mutlu Özpineci, "Öncelikle bizim konumuz, Gaziantepspor sahipsiz kalmasın diye Gaziantepspor'a başkan adaylığımı açıkladım. İki ikimizinde ortak noktası birdir. Birleşme konusunda da konuşuruz, öyle bir zaruriyet gerekirse bundan kaçmayız" diye konuştu.



6 Ağustosta yapılacak kongrede en çok oyu alan Gaziantepspor'un yeni başkanı olacak.





